برلماني يكشف أسباب تراجع الزراعة وهجرة السكان في سهل نينوى

وقال أوشانا، خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه فضائية ، إن "تداعيات تراجع النشاط الزراعي وضعف فرص العمل في سهل تسهم في استمرار هجرة السكان من المنطقة".واشار الى ان "فتح الاستيراد للمواد والمنتجات هي من اهل الاسباب التي ادت الى هذه التداعيات".وتابع، ان "المزارعين يواجهون صعوبات في تسويق محاصيلهم، ولا سيما الحنطة والمنتجات الزراعية الأخرى، بسبب منافسة البضائع المستوردة من الدول المجاورة".وأضاف أن "توقف التعيينات وضعف القطاع الخاص وركود النشاط التجاري أدت إلى تقلص فرص العمل، ما يدفع بعض السكان إلى مغادرة مناطقهم بحثاً عن مصادر رزق أفضل".