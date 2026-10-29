"لوري" يودي بحياة نقيب ويصب سائقه غرب كربلاء

وقال المصدر لـ ، انه "ضابطاً برتبة نقيب توفي واصيب سائقه، نتيجة تعرضهما لحادث دهس بعجلة لوري أثناء التحاقهما إلى الواجب".واشار الى ان "الحاث وقع في قضاء غرب ".