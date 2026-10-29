مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى إشعار آخر

وقالت في بيان مقتضب ورد لـ ، إن " أجل انعقاد جلسته إلى إشعار آخر".وكان جدول اعمال جلسة اليوم يتضمن التصويت على رؤساء وأعضاء اللجان النيابية الدائمة.