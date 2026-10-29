وزير الداخلية يشدد على ضرورة الارتقاء بالعمل واعتماد المنهاج الحديث

وذكر بيان للوزارة ، أن " ، أجرى زيارة تفقدية إلى مديرية أمن الأفراد، للاطلاع ميدانياً على سير العمل ومستوى الأداء فيها".وعقد الوزير خلال الزيارة "اجتماعاً مع الملاك المتقدم في المديرية، أصدر فيه توجيهات مشددة بضرورة تطوير العمل والارتقاء بمستوى الواجبات والمهام المناطة بها".وأكد "ضرورة مضاعفة الجهود ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والخدمي"، مشدداً على اعتماد المنهاج الحديث والأساليب التقنية المتطورة في مفاصل العمل، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وإنجاز المهام بدقة وفاعلية".