منها الحوكمة.. المنافذ تصدر 4 توصيات لتعزيز السيطرة وتطوير الأداء المؤسسي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "هيئة المنافذ الحدودية، عقدت اجتماع مجلسها العاشر لعام 2026، برئاسة الفريق ، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات، وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير واقع العمل في المنافذ الحدودية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وترسيخ الأمن والسيادة الوطنية".وأشارت الى ان "الاجتماع خرج بعدد من القرارات والتوصيات المهمة، أبرزها:1- تنظيم عمل شعب والمؤثرات العقلية من خلال الموافقة على ما ورد في كتاب وزارة الداخلية/ لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقديم الدعم الكامل لأداء مهامهم ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين والاستخبارية داخل المنفذ الحدودي.2- تعزيز متطلبات الأمن والسلامة في المطارات من خلال اشعار والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ومديرية أمن المطارات بتوفير متطلبات الأمن والسلامة اللازمة في المطارات وحسب محاضر اللجان المصادقة من قبل .3- تطوير الإجراءات الإلكترونية والحوكمة في جباية اموال الدولة من خلال الموافقة على ما ورد في كتاب لإدارة ، بما يتيح تمكينها من أداء مهامها وواجباتها إلكترونياً، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وبدون فرض اجور إضافية.4- تقييم الطاقة الاستيعابية لساحات الترحيب الكبرى من خلال تشكيل لجنة برئاسة إدارة الموانئ، وعضوية هيأة المنافذ الحدودية وجهاز المخابرات الوطني والهيأة العامة للجمارك، تتولى زيارة وإعداد تقدير مفصل بشأن قدرتها الاستيعابية، من اجل استكمال دمج مركز الأوسط بساحة الترحيب.وبحث المجلس، وفقاً للبيان، "سبل تطوير إجراءات الرقابة والتدقيق، وتعزيز تبادل المعلومات وتكامل قواعد البيانات بين المؤسسات العاملة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التلاعب والتهريب والهدر بالمال العام، فضلاً عن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء في مختلف المنافذ الحدودية".وشدد الوائلي على "ضرورة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة، وتحويلها إلى إجراءات عملية ملموسة، مع مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يعزز فاعلية الرقابة ويرتقي بمستوى العمل في المنافذ الحدودية".