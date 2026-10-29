مرضى زراعة الكبد والكلى يطلقون نداءً عاجلاً: أدوية المناعة مفقودة وحياتنا مهددة

وقال ذوو المرضى إن أدوية "السلسبت 500 ملغ" و"المايفورتك 360" مفقودة منذ نحو أربعة أشهر، ولا توزّع في المستشفيات المعنية، مشيرين إلى فقدان حبوب "أورسو" أيضاً، الأمر الذي يضطرهم إلى شرائها من الأسواق بكلف باهظة، رغم ارتباط حياة المرضى بتناول هذه الأدوية بانتظام.وأعرب ذوو المرضى عن أملهم بأن تحظى هذه المشكلة باهتمام ، مؤكدين أن أدوية المناعة تمثل ضرورة أساسية للحفاظ على استقرار حالات المرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء، وأن انقطاعها يضعهم أمام صعوبات صحية ومالية متزايدة.وفي سياق متصل، ناشد المرضى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، تسهيل معاملاتهم داخل الوزارة وإقرار توصيف خاص بحالاتهم، موضحين أن القوانين والإجراءات المعتمدة تركز بالدرجة الأساس على فئة ذوي الإعاقة، وهو ما يؤدي، بحسب قولهم، إلى حصر فهم بعض الحالات بالعجز الحركي، من دون مراعاة طبيعة الأمراض المزمنة التي يعانون منها.وأشاروا إلى أن وضعهم الصحي يتطلب توصيفاً قانونياً واضحاً يأخذ بنظر الاعتبار خطورة حالاتهم واستمرارها مدى الحياة، مقترحين اعتماد تصنيف "مرض عضال" أو حالة مزمنة، بدلاً من إدراجهم ضمن توصيف "معاق" الذي قالوا إنه لا يعكس احتياجاتهم الصحية بدقة.وأضافوا أن غياب توصيف محدد يضعهم أمام صعوبات عند مراجعة اللجان الطبية، التي تتقيد بالتعليمات والقوانين النافذة، ولا سيما عند التقديم للحصول على إجازة "المعين المتفرغ"، مطالبين بتحديث الأطر القانونية والإجرائية بما يضمن وضوح حالتهم الصحية وتسهيل حصولهم على الاستحقاقات والخدمات اللازمة.