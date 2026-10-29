القضاء يسترد 35 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

وذكر إعلام القضاء في بيان أن عملية الاسترداد جاءت ضمن جهود حماية المال العام ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية والتحقيقات التي أجرتها المحكمة أسفرت عن استعادة المبلغ.وأكد القاضي المختص استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح على حساب المال العام.