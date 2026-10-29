وزير العدل يتسلّم دعوة للمشاركة في اجتماع وزراء العدل العرب بالجزائر

وذكرت وزارة العدل في بيان أن شواني استقبل السفير لدى ، ، الذي سلّمه الدعوة الرسمية.وأبدى شواني رغبة في المشاركة بالاجتماع، بما يعزز التواصل والتنسيق بين وزراء العدل العرب، ويدعم آفاق التعاون العدلي المشترك.وأضاف البيان أن اللقاء شهد بحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والجزائر، إلى جانب مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بشأن نقل المحكومين وتعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين.