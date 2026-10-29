إعادة 6 عراقيين دخلوا ليبيا بصورة غير شرعية

وقال القائم بأعمال في ليبيا، ، في بيان، إن السفارة نجحت في إعادة المواطنين الستة، مبيناً أنها قدمت لهم الدعم الصحي والخدمات اللازمة خلال فترة وجودهم.وأضاف أن السفارة نسقت مع في وحكومة لإعادتهم طوعياً إلى عائلاتهم.