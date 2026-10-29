القضاء يحكم بسجن مثنى السامرائي 6 سنوات ويلزمه بردّ 30 مليار دينار

وذكرت الهيئة في بيان أن الحكم تضمن إلزام بردّ مبلغ 30 مليار دينار، قالت إنه حققه من التوسط في عقود الشركتين.وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة، صدور حكم بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق النائب ، مع إلزامه بردّ مبلغ 4 مليارات دينار انتفع بها من عقود .