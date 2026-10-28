في النجف.. تسجيل العشرات من حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية

أعلن في ، عن استقبال العشرات من حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة الأربعاء.

وقال إعلام المستشفى في بيان، "استقبلت طوارئ العشرات من الحالات التي تعاني من الاختناق وصعوبات التنفس جراء العاصفة الترابية التي شهدتها الأشرف وما رافقها من تصاعد للغبار والأتربة في الأجواء".

وأضاف "في استجابة سريعة استنفر كادر الطوارئ جهوده لاستقبال المرضى ولا سيما المصابين بالربو والحساسية الصدرية وحساسية القصبات الهوائية حيث جرى تقديم والعلاجية اللازمة وتوفير الأوكسجين والأدوية المطلوبة بإشراف الأطباء والكوادر الصحية المختصة".