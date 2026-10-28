قرب توزيع محال تجارية الى هذه الفئة في بغداد.. التأجير باسعار رمزية

وقال مدير بلدية الأولى، عباس، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " من المناطق الشعبية المكتظة بالأسواق الشعبية التي كانت سابقاً شاغلة الشوارع الرئيسة والأرصفة، منها سوق مريدي في شارع الجوادر واجهة قطاعات 24 و30 و40 و43، وكذلك سوق الحي واجهة قطاع 18، وسوق واجهة شارع الداخل واجهة قطاعات 49 و50 و51، وسوق 25 وسوق 9 ، فضلاً عن عدة أسواق شعبية في مدينة الصدر".وأضاف أن "البلدية وضعت حلاً لهذه المشكلة من خلال إنشاء سوق شعبية تضم تقريباً في المرحلة الأولى 523 محلاً مخصصاً لأصحاب البسطات والأكشاك في هذه المناطق".وتابع أن "البلدية باشرت فتح شارع الجوادر ورفع المتجاوزين في سوق مريدي وأيضاً توسعة شارع الجوادر واجهة سوق الحي، وشارع الداخل واجهة قطاعات 49 و50 و51 و52 ،حيث كان الشارع مغلقاً بالكامل، وتم فتحه وإكساؤه وتطويره ورفع التجاوزات عنه".وأشار إلى أن "دائرة البلدية أجرت عملية جرد لكافة أصحاب البسطات بالكامل" ،مبيناً أن "الجرد يتضمن اسم صاحب المهنة، نوع المهنة، مساحة العمل الذي يشغله، إذ تم تخصيص محال لهم ضمن السوق الجديدة".وأوضح أن "السوق الجديدة ستكون عصرية ومجهزة بكافة الخدمات من بنى تحتية ومحال مخصصة لعدة مهن ،منها للمهن الإنشائية ومهن الخضر واللحوم وبمساحات وأحجام مختلفة" ،مشيراً إلى أن "العمل وصل إلى مرحلة تقطيع الهياكل للمحال وخلال فترة وجيزة سيتم الإنجاز".وبين، أن "هذه السوق تعد مرحلة أولى ولدينا مرحلتان أخريان، الثانية بمجموع 800 محل وأيضاً الثالثة 1000 محل ،ستكون كافية لسد احتياج مدينة الصدر".ولفت إلى أنه "لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وأصحاب المهن في مدينة الصدر، وجه بأن يكون العمل بأسلوب التنفيذ المباشر من قبل من دون إدخال أي مستثمر لهذه المشاريع لضمان تأجير المحال بعد إنجاز العمل لأصحاب المهن والمشمولين بالجرد لدى البلدية".وأكد أن "تأجير المحال سيكون بمبالغ بسيطة أقصاها يصل إلى 250 ألف دينار شهرياً ، والتي هي المحال الخاصة ببيع اللحوم التي تكون مساحتها كبيرة ،وباقي المحال تكون أقل من 150 و100 ألف".ولفت إلى أن "هذه المشاريع تقدم الدعم من قبل أمانة لأصحاب المهن في مدينة الصدر" ،مؤكداً "المضي بتقديم أفضل الخدمات من خلال هذه السوق العصرية النموذجية في مدينة الصدر وفي شرق القناة".