ضبط 14 صهريجاً وعجلة حمل محمّلة بمشتقات نفطية معدّة للتهريب

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "بعمليتين أمنيتين في محافظتي والبصرة، تمكّنت مفارز جهاز ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، من ضبط (14) صهريجاً وعجلة حمل محمّلة بمشتقات نفطية، كانت معدّة للتهريب خارج البلاد".وتابع: "ففي منفذ بمحافظة الأنبار، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية أمن المنافذ، شُكّلت لجنة مشتركة ضمّت مديرية أمن الأنبار وجهاز المخابرات الوطني وشرطة ، أسفر عملها عن ضبط (9) عجلات عائدة لإحدى الشركات الناقلة للمشتقات النفطية، كانت حمولاتها مدرجة على أنها زيوت مصفاة، فيما كشفت إجراءات التدقيق والتحقق أنها محمّلة بمادة (الگازويل) المعدّة للتهريب".واكمل: "وفي ، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تمكّنت مفارز ، بالاشتراك مع وقيادة القوة البحرية وقسم التفتيش التابع لوزارة النفط، من ضبط (5) صهاريج، سعة الواحد منها (36) ألف لتر، محمّلة بمادة النفط الأسود، في قضاء عند بوابة المنطقة الحرة".واشار الى انه "أسفرت العملية عن إلقاء القبض على سائقي الصهاريج الخمسة وأحد موظفي الكمارك على خلفية مخالفات تتعلق بإجراءات وضع أختام الإغلاق، فيما أظهر الكشف والتدقيق افتقار الصهاريج إلى أجهزة التتبع والمراقبة المعتمدة".