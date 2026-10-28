رجل يرمي طفلته من الطابق الثالث لانقاذها من حريق.. هذا ما حصل في كربلاء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت فرق الدفاع المدني في من إخماد حادث حريق اندلع داخل فندق الفردوس الواقع في منطقة ما بين الشريفين، مع إخلاء أكثر من (50) نزيلاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحادث ومنع امتداد النيران إلى الفنادق المجاورة".وتابعت، انه "وفي مشهد إنساني مؤثر وسط أجواء الحادث، أفاد أحد النزلاء بأن طفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات كانت داخل الفندق"، موضحاً أنه "اضطر إلى رميها من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني، الأمر الذي استدعى تكثيف عمليات البحث والتحري من قبل فرق الدفاع المدني، التي تمكنت من العثور على الطفلة وإنقاذها وهي بصحة جيدة".