توضيح من البنك المركزي بشأن منح موظفيه قروض تصل الى 300 مليون

وذكر البنك في بيان ورد لـ ، أنه "لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور كتاب منسوب إلى البنك يتضمن منح موظفيه قروضًا تصل إلى 300 مليون دينار".وأضاف أن "الكتاب مزوّر ولم يصدر عنه".