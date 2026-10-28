التربية تعلن جداول امتحانات الدور الثالث للمراحل الدراسية كافة للعام 2025–2026

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، ان " أعلنت جداول الامتحانات العامة للدور الثالث للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، للعام الدراسي 2025–2026"، داعية للتربية في المحافظات كافة، إلى "تعميمها على المدارس التابعة لها وإبلاغ التلاميذ والطلبة بمواعيد الامتحانات بدقة".