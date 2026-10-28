يسرق ويخفي جريمته بتغيير معالم سيارته.. القبض على سارق في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مديرية مكافحة إجرام / قسم من إلقاء القبض على متهم نفّذ سلسلة من السرقات، وذلك بعد متابعة دقيقة وجمع المعلومات التي أسفرت عن كشف هويته وتحديد مكان وجوده".وتابعت، انه "حاول المتهم التمويه على تحركاته وإخفاء آثاره من خلال بيع عجلته وتغيير معالمها، في محاولة منه للإفلات من الملاحقة الأمنية، إلا أن يقظة مفارز مكافحة الإجرام ومواصلة جهودها أسفرت عن نصب كمين محكم والقبض عليه".واشارت الى انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون".