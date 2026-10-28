تتضمن نشا وجلاتين.. القبض على شبكة تستبدل علب الأدوية المصنعة محلياً باخرى أجنبية ببغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه "من خلال تفعيل الجهد الاستخباري في متابعة القضايا التي تخص الأمن الدوائي والصحي للمواطنين، توفرت معلومات دقيقة تتضمن وجود ورشة لإعادة تعبئة الأدوية بمـادة النشا وجلاتين الأطفال ومادة الدكسـون وتغليفهـا بعلب أجنبية على أنها أدوية مستوردة وتقوم بتوزيعها على المذاخر والصيدليات على أنها فيتامينات ومكملات غذائية".واضافت انه "باشراف مباشر من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وتقصي المعلومات عن موقـع هذه الورشة والتحري عن عامليها ومراقبة عملية توزيع الأدوية المغشوشة على المذاخر والصيدليات ميدانياً بغية ضبطها ومنع استخدامها"، موضحة انه "بعد استكمـال جميع الإجراءات الفنية والقضائية شرعت قوة من وكالة الاستخبارات يرافقها جهد فني حيث قامـت القوة بتطويق الموقع ومن ثم اقتحامه وتمكنت القوة من ضبط أكثر من (300,000) مادة مختلفة كانت تستخدم في غش الأدوية، ومجموعة من الأجهزة التي تستخدم في تغليف وتقليد الآيتمـات، إضافة إلى مجموعة من الملصقات والعلامات التجارية الدوائية المشهورة".وذكرت انه "تم إلقاء القبض على تسعة عاملين من بينهم ستة من حملة الجنسـية في مدينة "، موضحة "لدى اسـتنطاق المتهمين اعترفوا صراحةً بقيامهم بتلك الأفعال الاجرامية التي تهدد الأمن الصحي والدوائي للمواطنين".وبينت ان "أقوالهم دُونت وأحيلوا إلى القضاء"، لافتة الى "إغلاق الموقع الذي كـان يستخـدم لغش الأدوية تزييف العلامات التجارية الطبية وضبط جميع الأدوية التي تم توزيعها على المذاخر والصيدليات".واكدت ان "هذه العملية تاتي في إطار الجهود الاستخبارية والأمنية الرامية إلى ملاحقة المتورطين في الغش الدوائي ومكافحة الأنشطة التي تهدد سلامة المواطنين وصحتهم".