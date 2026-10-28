نينوى.. اغلاق عدد من محلات القصابة المخالفة وفرض غرامات عليها

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "أجرت لجنة الذبح الخارجي حملة تفتيشية على محلات القصابة المنتشرة في منطقة سوق المعاش، أسفرت عن غلق عدد من المحلات المخالفة وفرض غرامات مالية على عدد آخر، لمخالفتها الشروط الصحية والنظامية".وأكدت اللجنة "عدم السماح بإعادة فتح المحلات المغلقة إلا بعد استيفاء الشروط الصحية والنظامية المطلوبة".