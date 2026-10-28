العراق يعرب عن تضامنه الكامل مع إسبانيا إثر حادث اصطدام القطارين

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، انه "يُعرب رئيس علي فالح الزيدي عن تضامن الكامل مع مملكة إسبانيا حكومةً وشعباً، إثر حادث اصطدام القطارين الأليم، الذي وقع جنوب البلاد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين".وتقدم الزيدي، "بخالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".