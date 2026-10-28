تحذير جوي جديد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "اللون الاحمر يشير لوجود سحب رعدية وعواصف جوية مؤثرة على حركة وسلامة الطيران".واضافت ان "هذا التحذير يشير لغاية الساعة 05:00 مساءً بالتوقيت المحلي".