ثمانون عاماً من التراث في موسوعة.. العراق يوثق كنوزه المخطوطة

وقال مدير عام دار المخطوطات العراقية، أحمد العلياوي، في بيان، إن الموسوعة تمثل أول عملية فهرسة شاملة ومدققة وخضعت للمراجعة، بعد مطابقة بيانات الفهرسة مع النسخ الأصلية للمخطوطات المحفوظة في الخزانة الوطنية.وأضاف أن المشروع لا يقتصر على توثيق المخطوطات، بل يوفر أدلة علمية للتعريف بمحتوياتها وما تتضمنه من نتاج معرفي في مجالات علمية متعددة وبمختلف اللغات، بما يسهم في تسهيل عمل الباحثين والمحققين، ويفتح آفاقاً أوسع للاستفادة من هذا الإرث الثقافي والعلمي.وأوضح العلياوي أن إصدار الموسوعة يأتي ثمرةً للتعاون العلمي المشترك بين دار المخطوطات العراقية والعتبة ، في إطار الجهود الرامية إلى خدمة التراث المخطوط وتطوير وسائل توثيقه وإتاحته أمام الأوساط الأكاديمية والبحثية.وأشار إلى أن العمل على الفهرس يمثل جهداً مؤسسياً متكاملاً يهدف إلى اعتماد منهجية دقيقة في التعريف بالمخطوطات وتوفير مرجع موثوق للدارسين، فضلاً عن تعزيز حضور التراث العراقي في المحافل العلمية والمعرفية.ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تسهيل الوصول إلى محتويات الخزانة الوطنية والتعريف بما تضمه من مصادر معرفية، بما يدعم الدراسات والتحقيقات العلمية ويحافظ على أحد جوانب الإرث الحضاري العراقي.