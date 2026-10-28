بيان جديد من الرافدين بشان التقديم على السلف

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم فتح التقديم على الوجبة الثانية من السلف الإلكترونية".واضاف "نستقبل طلبات الموظفين والمتقاعدين الموطَّنة رواتبهم لدينا، من حاملي بطاقة ، عبر أيقونة «قروض الرافدين» في تطبيق «سوبر كي»، وفق الضوابط المعتمدة".