حملة على المحاصيل الزراعية في الأسواق

وقال المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الأسواق تشهد بصورة عامة استقراراً نسبياً في أسعار معظم المحاصيل، باستثناء بعض المواد التي سجلت ارتفاعاً، وفي مقدمتها البطاطا والبصل، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بفتح الاستيراد عند الحاجة، بهدف تعزيز المعروض وتحقيق التوازن في السوق".وأضاف الحطاب، أن "الوزارة تعمل على متابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، وأن فرقها الميدانية ترفع تقارير دورية عن مستويات الأسعار والكميات المطروحة، بما يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستيراد والإنتاج وحماية استقرار السوق".وبين الحطاب، أن "الوزارة تنشر أسعار المحاصيل بصورة يومية عبر موقعها الرسمي، إذ يتم تحديدها بالاستناد إلى تقارير اللجان المختصة، لاسيما لجان الأسعار والمراقبة والتخطيط"، مشيرا إلى أن "هذه اللجان تنفذ جولات ميدانية يومية وأخرى دورية في والأسواق الموجودة في ، منها الدورة وجميلة، لمتابعة حركة البيع والشراء والوقوف على مستويات الأسعار الفعلية".واضح أن "نتائج الجولات ترفع إلى الجهات المختصة لغرض اعتماد الأسعار وتحديثها وفق المعطيات الميدانية"، مؤكدا ان "الأسعار الرسمية تمثل مؤشراً يمكن للمواطنين والتجار وأصحاب المنتجات الزراعية الاستناد إليه".وبين أن "الوزارة تتابع أي حالات مخالفة أو زيادات غير مبررة في الأسواق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الضوابط النافذة".