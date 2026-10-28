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حملة على المحاصيل الزراعية في الأسواق
محليات
2026-10-28 | 02:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
863 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كثفت
وزارة الزراعة
إجراءاتها لمتابعة أسعار المحاصيل في الأسواق المحلية عبر تشكيل لجان متخصصة تنفذ جولات ميدانية يومية في الأسواق الرئيسة، واعتمدت خطوات رقابية بالتنسيق مع القوات الأمنية لمنع المخالفات أو التلاعب بالأسعار المحددة.
وقال المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "الأسواق تشهد بصورة عامة استقراراً نسبياً في أسعار معظم المحاصيل، باستثناء بعض المواد التي سجلت ارتفاعاً، وفي مقدمتها البطاطا والبصل، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بفتح الاستيراد عند الحاجة، بهدف تعزيز المعروض وتحقيق التوازن في السوق".
وأضاف الحطاب، أن "الوزارة تعمل على متابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، وأن فرقها الميدانية ترفع تقارير دورية عن مستويات الأسعار والكميات المطروحة، بما يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستيراد والإنتاج وحماية استقرار السوق".
وبين الحطاب، أن "الوزارة تنشر أسعار المحاصيل بصورة يومية عبر موقعها الرسمي، إذ يتم تحديدها بالاستناد إلى تقارير اللجان المختصة، لاسيما لجان الأسعار والمراقبة والتخطيط"، مشيرا إلى أن "هذه اللجان تنفذ جولات ميدانية يومية وأخرى دورية في
العلاوي
والأسواق الموجودة في
بغداد
، منها
علاوي
الدورة وجميلة، لمتابعة حركة البيع والشراء والوقوف على مستويات الأسعار الفعلية".
واضح أن "نتائج الجولات ترفع إلى الجهات المختصة لغرض اعتماد الأسعار وتحديثها وفق المعطيات الميدانية"، مؤكدا ان "الأسعار الرسمية تمثل مؤشراً يمكن للمواطنين والتجار وأصحاب المنتجات الزراعية الاستناد إليه".
وبين أن "الوزارة تتابع أي حالات مخالفة أو زيادات غير مبررة في الأسواق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الضوابط النافذة".
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