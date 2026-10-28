اجراءات ضد المخالفين للشروط البيئية في بغداد

وقال القيادة العميد عباس المفرجي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الحملات الرقابية المنفذة خلال العام الحالي بموجب أعمال الخاصة بالتلوث البيئي التي تترأسها القيادة، أسفرت عن غلق وإزالة 210 (كور) لصهر المعادن توزعت بواقع 34 كورة في جانب ضمن مناطق وأبو غريب والمحمودية، و176 كورة في جانب ضمن مناطق النهروان والنهضة وسبع قصور وبوب الشام والحسينية والعبيدي والكمالية".وذكر أن "الحملات الرقابية الرامية إلى الحدِّ من مصادر التلوث البيئي في العاصمة، أسفرت أيضاً عن غلق 17 معملاً للإسفلت و22 معملاً للطابوق و12 معملاً للإسفلت المؤكسد، فضلاً عن 22 معملاً لصبِّ الكونكريت، و34 معملاً لثرم النفايات وتدويرها".وبين المفرجي أن "الحملات تنفذ بالاشتراك مع مفارز ووزارتي البيئة والصحة، في إطار الجهود المشتركة لمتابعة الأنشطة المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، بما يسهم في الحدِّ من الملوثات وتحسين الواقع البيئي والصحي"، مشددا على "استمرار القيادة تنفيذ الإجراءات الميدانية والرقابية للحدِّ من الأنشطة المسببة للتلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات الساندة، لاسيما مواقع (كور) الصهر والمعامل المخالفة، ضمن مساعي حماية البيئة والحدِّ من الأضرار الناجمة عن الممارسات الصناعية غير الملتزمة بالضوابط المعتمدة".وأكد مدير إعلام القيادة في السياق ذاته، أن "هذه الإجراءات تهدف أيضاً إلى الحدِّ من الانبعاثات والملوثات التي تؤثر في جودة الهواء وصحة المواطنين، فضلاً عن تعزيز الرقابة الميدانية على المواقع التي تتسبب بأضرار بيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".