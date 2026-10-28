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اجراءات ضد المخالفين للشروط البيئية في بغداد
محليات
2026-10-28 | 02:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
270 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أغلقت
قيادة عمليات بغداد
، عشرات الأنشطة والمعامل المخالفة للشروط البيئية ضمن حملات رقابية نفذتها بالتعاون مع الجهات المعنية خلال العام الحالي.
وقال
مدير إعلام
القيادة العميد عباس المفرجي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "الحملات الرقابية المنفذة خلال العام الحالي بموجب أعمال
لجنة الأمر الديواني
الخاصة بالتلوث البيئي التي تترأسها القيادة، أسفرت عن غلق وإزالة 210 (كور) لصهر المعادن توزعت بواقع 34 كورة في جانب
الكرخ
ضمن مناطق
التاجي
وأبو غريب والمحمودية، و176 كورة في جانب
الرصافة
ضمن مناطق النهروان والنهضة وسبع قصور وبوب الشام والحسينية والعبيدي والكمالية".
وذكر أن "الحملات الرقابية الرامية إلى الحدِّ من مصادر التلوث البيئي في العاصمة، أسفرت أيضاً عن غلق 17 معملاً للإسفلت و22 معملاً للطابوق و12 معملاً للإسفلت المؤكسد، فضلاً عن 22 معملاً لصبِّ الكونكريت، و34 معملاً لثرم النفايات وتدويرها".
وبين المفرجي أن "الحملات تنفذ بالاشتراك مع مفارز
الأمن الوطني
ووزارتي البيئة والصحة، في إطار الجهود المشتركة لمتابعة الأنشطة المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، بما يسهم في الحدِّ من الملوثات وتحسين الواقع البيئي والصحي"، مشددا على "استمرار القيادة تنفيذ الإجراءات الميدانية والرقابية للحدِّ من الأنشطة المسببة للتلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات الساندة، لاسيما مواقع (كور) الصهر والمعامل المخالفة، ضمن مساعي حماية البيئة والحدِّ من الأضرار الناجمة عن الممارسات الصناعية غير الملتزمة بالضوابط المعتمدة".
وأكد مدير إعلام القيادة في السياق ذاته، أن "هذه الإجراءات تهدف أيضاً إلى الحدِّ من الانبعاثات والملوثات التي تؤثر في جودة الهواء وصحة المواطنين، فضلاً عن تعزيز الرقابة الميدانية على المواقع التي تتسبب بأضرار بيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".
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