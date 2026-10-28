الأجنحة الخاصة تشمل بخدمات الضمان الصحي

وقال مدير التابع للوزارة، علي ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "هناك عملاً دؤوباً لتعزيز جاهزية الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية بالمحافظات المشمولة بخطة توسعة نظام الضمان الصحي".وأضاف، أنه "يجري الوقوف على مستوى الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بالشكل الذي يناسبهم وفقاً لأحكام ".وأوضح عبيد، أن "هناك عملاً يجري أيضاً لتطوير برامج الضمان والبطاقات الإلكترونية لمواكبة التطورات الحاصلة بهذا المجال، من خلال تنفيذ عدة انظمة وبرامجيات حديثة تتميز بالسرعة والدقة"، مؤكداً "تسهيل عملية إضافة أفراد الأسرة للشخص المضمون الحامل لبطاقة الضمان الإلكترونية من برنامج (ضماني)".وأشار عبيد، إلى "تسجيل إقبال على إصدار البطاقات الإلكترونية في ظل وجود تعاون من قبل المؤسسات المضمونة لتطبيق الأهداف الصحية، لاسيما المستشفيات والمختبرات الأهلية"، لافتاً إلى "استمرار المتابعات الميدانية والرقمية المباشرة من قبل الهيئة للمؤسسات المشول بالضمان".ولفت عبيد إلى أن "التحاليل التي يجريها المضمون في جميع المختبرات الأهلية بأنواعها، يتم دفع 25 بالمئة من كلفتها الكلية، إضافة إلى تقديم خدمات أخرى عن طريق الضمان".