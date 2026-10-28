الامطار تشتد وتتوزع على المناطق للايام الاربعة القادمة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم وفي الأقسام الشرقية من البلاد يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".وأضافت أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم واحياناً غائم في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً فيهما، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في قليلاً عن اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى وغائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الجنوبية تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم عن اليوم السابق".وأكدت أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون غائماً على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقتين الوسطى والجنوبية تزداد غزارة الأمطار في الأقسام الشرقية منهما، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".