الحبس أربعة أشهر بحق "صافي" بتهمة نشر محتوى مخالف للحياء العام

وذكر مصدر مطلع للسومرية نيوز، أنه بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الهابط في ، أصدرت حكماً بالحبس لمدة أربعة أشهر بحق مصطفى عودة ، الملقب بـ"صافي"، لقيامه بنشر محتوى مخالف للحياء العام.وأطلقت وزارة الداخلية، في كانون الثاني/ يناير 2023، حملة "المحتوى الهابط" لمتابعة المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، ورصد ما تصفه بالمحتوى المخالف للآداب العامة أو المتضمن إساءات وألفاظاً ومشاهد غير لائقة.