التعليم تعلن قبول 5586 طالباً ضمن قناة القبول المباشر لذوي الشهداء

– محليات



أعلنت ، اليوم الأربعاء، نتائج قبول الطلبة ضمن قناة المباشر (القناة العامة – ذوي الشهداء) للسنة الدراسية 2026-2027.





ويمكن تنزيل التطبيق عبر الرابطين الآتيين: وذكرت الوزارة أن النتائج تضمنت قبول 5586 طالباً، موضحة أن بإمكان الطلبة معرفة نتائجهم عبر تطبيق منصة قدم، من خلال اختيار "نتائج " ثم "التثبيت".ويمكن تنزيل التطبيق عبر الرابطين الآتيين: رابط تنزيل منصة قدم على google play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohesr.qudim



رابط تنزيل منصة قدم على :

https://apps.apple.com/us/app/منصة-قد-م/id6683306567



