توجيه حكومي يخص موظفي المؤسسات التي تم دمجها مع "الاقتصاد الرقمي"

وجه ، الأربعاء، باحتفاظ موظفو المؤسسات التي تقرر دمجها ضمن الرقمي بجميع مخصصاتهم.

وقال في بيان، "وجّهنا بأن يحتفظ موظفو المؤسسات التي تقرر دمجها ضمن الرقمي والحوكمة بجميع مخصصاتهم".

كما شمل التوجيه "امتيازاتهم المالية الحالية التي كانوا يتقاضونها في مؤسساتهم السابقة".