تفاصيل عن مجسّر القادسية وجسر الجادرية الجديد

وقالت الوزارة، في بيان تابعته إنها "تواصل- عبر التابعة لها وبتقدم مستمر- تنفيذ مشروع إنشاء الجديد وربطه بمقتربات مروراً بجزيرة الأعراس، ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة ".وأضافت، أن " الجديد يبلغ طوله (1250) م مع المقتربات، وبعرض (20) م، فيما يبلغ طول الجزء العابر لنهر (520) م، و يُعد المشروع محوراً مرورياً استراتيجياً يربط جانبي ، ويُسهم في تعزيز الترابط بين مناطق الجادرية والكرادة والقادسية وساحة النسور".وتابعت، أن "الأعمال تتواصل في مجسر ، الذي يبلغ طوله (891) م وعرضه بين (17 - 20) م، ويتضمن ثلاث استدارات جسرية، أُنجزت اثنتان منها، فيما تستمر الأعمال في الاستدارة الثالثة البالغ طولها (440) م مع المقتربات".