محافظة عراقية تحذر من امطار غزيرة ومبكرة

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي تابعته ، إن "اجتماعاً عُقد اليوم مع المديريات المعنية لبحث الاستعدادات لفصل ووضع خطط محددة ودقيقة لمواجهة مخاطر الأمطار والفيضانات"، مبيناً أن "التقارير التي جرت مناقشتها تشير إلى أن الأمطار ستكون كثيفة وغزيرة هذا العام، وستبدأ في وقت مبكر".وأضاف، أن "الاجتماع تضمن تقييم الوضع الحالي وقدرات ومركزها على مواجهة الأمطار المتوقعة"، مشيراً إلى أن "حكومة الإقليم عملت خلال السنوات الأربع الماضية على تنفيذ خطط استراتيجية لمواجهة مخاطر الأمطار والفيضانات، ما أسهم في رفع قدرة المدينة على التعامل معها إلى مستويات عالية جداً".وأوضح ،أن "حكومة الإقليم وضعت خططاً لإبعاد مخاطر الفيضانات عن المدينة، بالاستناد إلى المؤتمرات والدراسات العلمية وبمساعدة الجامعات والمعاهد".وتابع أن "المهام وُزعت على الجهات المعنية، اعتباراً من اليوم وحتى منتصف تشرين الثاني المقبل، لاستكمال الاستعدادات لمواجهة أي أمطار أو فيضانات محتملة".وأشار إلى "وجود نقاط ضعف في مناطق محددة داخل ، من بينها منطقة تيراوه"، مؤكداً "العمل على تنظيف تلك المناطق ومعالجة المشكلات فيها".ودعا خوشناو المواطنين إلى "التعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على نظافة مناطقهم، ولا سيما ممرات تصريف مياه الأمطار".وأكد محافظ "عدم وجود موازنة مخصصة لأي خطة طوارئ لمواجهة الأمطار والفيضانات وموسم الشتاء لهذا العام".