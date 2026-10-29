امطار لا تتوقف في العراق.. استعدوا لهذه الايام

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات أمطار خفيفة، خاصة في الأقسام الشرقية من البلاد، ويكون صحواً في ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما تنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية.وأضاف أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى وغائماً في وغائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية تكون رعدية أحياناً والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية فيما تكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وتابعت أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية تكون رعدية أحياناً والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية فيما تنخفض درجات الحرارة بضع درجات في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".وبينت أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً على العموم مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة في المنطقة الجنوبية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقة الجنوبية فيما تكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".