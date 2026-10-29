تصريح من النفط حول النفط الأبيض وغاز الطبخ في الشتاء

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم للوكالة الرسمية وتابعته ،: إن "هناك خزيناً استراتيجياً من كميات النفط الأبيض وغاز الطبخ".وأضاف، أن "هذا الخزين يكفي لتغطية الحاجة المحلية في فصل ".