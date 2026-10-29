في كردستان.. الية جديدة لشكاوى العمال

أطلقت للعمل والضمان الاجتماعي في ، المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل ومتابعة شكاوى العمال مع توفير حماية كاملة وسرية تامة لبيانات المشتكين.وقال المشرف على النظام الإلكتروني عامة، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "إطلاق هذه البوابة الرسمية للمنصة الإلكترونية ياتي في سياق جهود حكومة الإقليم لترسيخ العدالة الاجتماعية والحدِّ من الروتين الإداري وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث تتيح المنصة تصنيف القضايا بحسب نوعيتها (المستحقات المالية والأجور، ساعات العمل، السلامة المهنية، والانتهاكات القانونية)، وإشعار المشتكي بمسار التحقيق خطوة بخطوة وصولاً إلى التسوية وحفظ الملف في قاعدة بيانات تمنع تكرار التجاوزات مستقبلاً".واضاف ان "المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في الإقليم أطلقت المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل ومتابعة شكاوى العمال مع توفير حماية كاملة وسرية تامة وأن النظام يشمل جميع شرائح الطبقة العاملة دون استثناء حتى غير المشمولين بالضمان الاجتماعي وأن المنظومة تستقبل شكاوى كافة العمال"، موضحا أن "قسماً خاصاً تحت اسم «خط توعية العمال» في المديرية العامة يتولى إدارة المنصة والخط الساخن ويعمل على تصنيف الشكاوى وتوجيهها حسب الاختصاص إلى مديريات العمل والضمان في المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم".وأكد أن "النظام يضمن أعلى درجات الخصوصية وأن بيانات المشتكي الشخصية (كالاسم ورقم الهاتف) تبقى محفوظة بسرية تامة لمنع تعرضه لأي تبعات في بيئة عمله"، مبيناً أن "المنصة كذلك فيها خطوات لتسهيل العملية من خلال إدراج ميزة إرسال الشكوى عبر «تسجيل صوتي» للعمال الذين لا يجيدون القراءة والكتابة مع منح كل مراجع رقم مرجعي يتيح له تتبع مراحل معالجة قضيته إلكترونيا عبر المنصة ذاتها".وأشار أن "فرق التفتيش التابعة لمديريات العمل تتولى التحقق الميداني من صحة الشكاوي ويجري اتخاذ عقوبات وإجراءات إدارية بحق المخالفين أو إحالة الدعاوى إلى المختصة في حال تطلب الأمر ذلك".