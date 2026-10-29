إطلاق منصة وطنية علمية للتنبؤات المناخية

‏وقال التغيرات المناخية بالوزارة، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المنصة التي ستغطي والمحافظات كافة، تمثل مرحلة أولية ضمن مسار تطوير منظومة التنبؤات المناخية في البلاد، وستوفر تنبؤات مفصلة علمية طويلة الأمد، وفق ستة متغيرات مناخية وستة أطر زمنية إضافة إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة وبالتنسيق مع ".وبين مؤيد، أن "المنصة التي ستستند إلى مؤشرات مناخية معتمدة من جهات دولية وأممية رصينة، ستقدم خدمات للجهات المعنية، بما يمكنها من تعزيز الاستعدادات الاستباقية لمواجهة التحديات البيئية المحتملة والكوارث المناخية المتوقعة وكذلك أولويات التعامل مع الجفاف، إضافة إلى التخطيط الحضري للحكومات المحلية، لاسيما في القطاعات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، وأهمها القطاع الزراعي".‏وشدد مؤيد، أن "المنصة ستسهم في دعم إدارة قطاع الموارد المائية من خلال التركيز على كثافة الأمطار والثوج ومعدلات الهطول لكلٍّ منهما، مع توفير مؤشرات تساعد على تقييم المخاطر التي قد تواجه البلاد، ولا سيما الجفاف والفيضانات والسيول، وبما يعزز قدرة الجهات المعنية على وضع الخطط المناسبة للتكيف مع التحديات المناخية والحدِّ من آثارها".