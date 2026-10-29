جثث ومصابين.. حادث مروع في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "فرق الإنقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني في نجحت، اليوم، في إنقاذ شخصين وانتشال جثتين، إثر حادث سير مروع وقع على الدولي بالمحافظة".واضافت ان "الحادث وقع نتيجة اصطدام عنيف بين سيارة من نوع " " وشاحنة نقل كبيرة (تريلة)؛ إذ هرعت فرق الإنقاذ واستخدمت أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لفك الحطام واستخراج المحتجزين من داخل المركبة، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج واستكمال الإجراءات القانونية".