المركزي يحسم الجدل بشأن قائمة تدقيق شخصيات سياسية

ودعا البنك، في بيان، وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة.وأكد أن الإجراءات الرقابية والتدقيقية التي ينفذها تأتي ضمن مهامه المؤسسية المعتادة، ووفقاً للقوانين والضوابط النافذة، ولا تحمل أي أبعاد أو دوافع سياسية.