النزاهة تُبرم مذكرة تفاهم وتوقع برنامج تعاون مع الادعاءين الآذري والروسي لمكافحة الفساد

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، ان " الاتحاديَّة أبرمت مُذكَّرة تفاهمٍ مع مكتب الادّعاء العام في جمهوريَّة أذربيجان، ووقَّعت برنامج تعاون مع مكتب المُدَّعي العام للاتحاد الروسيّ، على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمُنظَّمة التعاون الإسلاميّ، المنعقد في ".واضاف البيان، ان "مذكرة التفاهم مع الجانب الأذربيجانيّ تنصُّ على تعزيز التعاون الثنائيّ في منع الفساد ومكافحته، وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات، وتطوير قدرات منتسبي الطرفين، وتشمل التعاون بشأن طلبات المساعدة القانونيَّة وملفات استرداد الأموال والمطلوبين بقضايا الفساد، ومتابعتها مع السلطات الوطنيَّة المُختصَّة، وتتضمَّن أيضاً تنظيم برامج تدريبيَّة وورش عملٍ وأنشطة توعويَّة مشتركة؛ لنشر ثقافة النزاهة والشفافيَّة وتعزيز أساليب الوقاية من الفساد".وتابع البيان، ان "الهيئة وقعت مع للاتحاد الروسيّ برنامج تعاون للعامين 2027-2028، استكمالاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين عام 2023، ويتضمَّن البرنامج عقد لقاءاتٍ وندواتٍ تتناول آليات منع الفساد والكشف عنه، والتحقيق الماليّ، وتتبع الأصول الناجمة عن الجرائم المرتبطة بالفساد وضبطها واستردادها".واختتم البيان، ان "تدريب ملاكات الهيئة، يشمل تبادل الإصدارات المتخصِّصة، وعقد اجتماعاتٍ دوريَّة لفريق العمل المشترك؛ لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين".