وزارة النفط تنفي سحب يد علي نزار الشطري من إدارة شركة "سومو"

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ ، أنه "لا صحة للأخبار المتداولة بشأن سحب يد علي الشطري من إدارة شركة ".وفي وقت سابق، تناقلت بعض الأوساط الإعلامية خبراً مفاده سحب يد علي نزار الشطري من إدارة شركة سومو.