ولم تتضح حتى الآن أسباب سحب اليد، أو ما إذا كانت هناك قرارات رسمية صدرت بهذا الشأن، فيما لم تتوفر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات المحتملة أو موعد دخولها حيز التنفيذ.وتأتي هذه الأنباء في وقت يشهد فيه القطاع النفطي العراقي تحركات تتعلق بتطوير عمليات نقل النفط الخام وتوسيع خيارات التصدير، إذ أعلنت مؤخراً نقل مليوني برميل من الخام إلى خارج ، فيما ناقشت والغاز النيابية مع إدارة " " تحديات التصدير ومسارات تسويق النفط.