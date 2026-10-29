الزيدي يتولى مهام رئاسة جهاز المخابرات الوطني من موقع أدنى

وقال في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس علي فالح ، وخلال زيارته اليوم الى مقر العراقي، فقد تولى القائد العام للقوات المسلحة مهام رئاسة الجهاز من موقع أدنى".وتابع ان "القرار جاء نظراً لمستوى التحديات الراهنة، المترافقة مع خطة اكتمال السيادة".