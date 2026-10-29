التعليم تحدد موعد انتهاء التقديم على قناة التعليم الجامعي الحكومي والأهلي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه: "تنوه ، إلى أن التقديم على قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص (الموازي) وقناة التعليم الجامعي ينتهي عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل يوم غد الجمعة الموافق 2026/10/30".ودعت الوزارة "الطلبة الراغبين بالتقديم إلى الإسراع باستكمال إجراءاتهم عبر تطبيق (منصة قدم) الإلكترونية قبل انتهاء المدة المحددة".