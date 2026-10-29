وزير الصحة يوجّه بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية مجاناً لمرضى الحالات السرطانية

وذكر بيان لوزارة ، ان " وجّه بالتأكيد على أولوية تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بشكل مجاني لجميع مرضى الحالات السرطانية في المؤسسات الحكومية".واضاف البيان، ان " وجه بتعليق وإلغاء جميع القرارات الخاصة بزيادة أجور الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام في الأجنحة الخاصة وبعد الدوام الرسمي".