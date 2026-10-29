مدير عام المجاري يعلن نسب إنجاز مشروع محطة معالجة أيمن الموصل

وجاء في بيان للمديرية، "حسب توجهات وتطلعات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة للنهوض بواقع الخدمات وإنجاز ، تفقد المهندس آل مدير عام للمجاري سير الاعمال ونسب الانجاز المتحققة في مشروع تنفيذ محطة معالجة الجانب الايمن لمدينة بمرحلتيها/ الاولى والثانية".

وأضاف "وقد رافق في جولته المهندس محمود فرج مدير مجاري ، حيث شهدت الجولة استعراض مراحل العمل ونسب الإنجاز المتحققة إذ بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية نحو 84%"، مردفا "من المؤمل استكمالها بالربع الاول من العام القادم بالكامل، بما يسهم في معالجة مياه الصرف الصحي والحد من التلوث البيئي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل".

ووجه المدير العام وفق البيان "الكوادر الهندسية والفنية ببذل الجهود وحشد الطاقات لإنجاز المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة وضمن التوقيتات المحددة لتحقيق الهدف منه لخدمة اهالي الموصل الكرام".