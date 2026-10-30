من هي المرشحة لوزارة الهجرة؟

وقال أوشانا في تصريح لبرنامج علنا على فضائية ان " تحاول الحصول على عبر تقديم شخصيات تحت عنوان الاستقلالية، رغم ارتباطها بالحركة".واضاف ان "إحدى المرشحات التي أدرج اسمها ضمن جدول التصويت على الوزراء هي زوجة أحد الكوادر المتقدمة في حركة "، مشيرا إلى أن "زوجها يشغل منصب رئيس الوقف المسيحي بدرجة وزير".واكد أن "منح الوزارة لهذه الشخصية لا يمثل إنصافا للمكون المسيحي، بل يعني، بحسب تعبيره، تركيز المناصب الحكومية بيد عائلة واحدة"، لافتا اﻟﻰ "اعتراض كتلته على الترشيح أسهم في تأجيل التصويت على الوزارة".