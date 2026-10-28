مجلس النواب يحدد جلسة الغد للتصويت على اعضاء ورؤساء اللجان النيابية

نيوز- سياسي

حدد ، اليوم الاربعاء، جلسة الغد للتصويت على اعضاء ورؤساء اللجان النيابية.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ ، ان "جدول اعمال جلسة ليوم غد الخميس سيتضمن التصويت على اعضاء ورؤساء اللجان النيابية الدائمة".