الزيدي يصل دمشق.. استقبال رسمي من الشرع ومباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية

وذكر لرئيس ، في بيان، أن مراسم الاستقبال تضمنت استعراض حرس الشرف، مشيراً إلى أن سيجري مباحثات ثنائية مع الشرع تتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.وأضاف البيان أن الزيدي والشرع سيترأسان الاجتماع الموسع لوفدي البلدين، لبحث مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين.