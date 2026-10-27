البرلمان يرفع جلسته بعد القراءة الأولى لمشروعي قانونين ومتابعة ملف المعتقلين العراقيين في الخارج

وخلال الجلسة، وجه النائب الأول لرئيس ، ، النيابية بمخاطبة لتزويدها بإحصائية دقيقة عن أعداد العراقيين المعتقلين في الخارج، والتحقق من ملابسات اعتقالهم وأسباب الأحكام الصادرة بحقهم.وأضاف أن التوجيه يتضمن متابعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية للوقوف على أوضاع المعتقلين العراقيين في الدول التي تحتجزهم.وفي سياق متصل، أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية وحكومة سلطنة عُمان.كما أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون رعاية الأحداث.