أمام مجلس الأمن.. العراق يؤكد التزامه بمواصلة التعاون مع الكويت لحسم ملف المفقودين

وذكر بيان للوزارة، انه "ألقى المندوب الدائم لجمهورية لدى ، السفير لقمان ، يوم الاثنين الموافق 26 تشرين الأول 2026، بيان العراق في جلسة المخصصة لاستعراض تنفيذ القرار 2792 (2025)، المتعلق بملف المفقودين الكويتيين والممتلكات المفقودة، مؤكداً التزام العراق بمواصلة التعاون مع الشقيقة والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمواصلة البحث عن المفقودين والعمل على إعادة الممتلكات الكويتية".واستعرض السفير الفيلي "الجهود الوطنية المبذولة في البحث ومراجعة الوثائق وجمع المعلومات، مشدداً على أن التزام العراق بهذا الملف ينبع من مسؤولياته الدولية وقناعته الإنسانية بحق أسر المفقودين في معرفة مصير ذويهم، بما يعزز الثقة ويرسخ علاقات حسن الجوار بين البلدين الشقيقين".كما أشار إلى "جهود العراق في إعادة الكتب والوثائق والممتلكات التي عُثر عليها خلال السنوات الماضية، مؤكداً استعداد العراق لاستئناف اجتماعات – الكويتية المشتركة المعنية بالممتلكات المفقودة، بما فيها ".